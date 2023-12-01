Даниэль Кормье: «Не понимаю, как PFL собирается конкурировать с UFC. Ничего не выйдет»

Даниэль Кормье считает, что PFL не сможет конкурировать с UFC.

«Не понимаю, как они собираются конкурировать с UFC. У них ничего не выйдет, уж простите меня. UFC – это стандарт, хорошо смазанный механизм. Фора слишком большая, уровень бойцов слишком высок.

Люди скажут мне: «Ты просто человек компании». Да, это так. Они выписывают мне очень большие чеки. Но это не отменяет того факта, что UFC удалось разработать продукт, с которым ничто не сравнится», – сказал бывший двойной чемпион промоушена .

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