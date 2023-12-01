Даниэль Кормье: «Не понимаю, как PFL собирается конкурировать с UFC. Ничего не выйдет»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье PFL Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что PFL не сможет конкурировать с UFC.

«Не понимаю, как они собираются конкурировать с UFC. У них ничего не выйдет, уж простите меня. UFC – это стандарт, хорошо смазанный механизм. Фора слишком большая, уровень бойцов слишком высок.

Люди скажут мне: «Ты просто человек компании». Да, это так. Они выписывают мне очень большие чеки. Но это не отменяет того факта, что UFC удалось разработать продукт, с которым ничто не сравнится», – сказал бывший двойной чемпион промоушена Даниэль Кормье.

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4 комментария
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Вопрос денег, а они у PFL есть. Продукты похожи, если будут хорошие зарплаты и регулярные турниры, вполне могут побороться за внимание зрителей.
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Как же удивительно, что человек, у которого всё прошлое, настоящее и будущее завязано на UFC, топит за UFC 😂
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Ответ AVKU
Вопрос денег, а они у PFL есть. Продукты похожи, если будут хорошие зарплаты и регулярные турниры, вполне могут побороться за внимание зрителей.
На старт деньги всегда найдутся. Это не проблема. А вывести продукт на самоокупаемость, а затем профитирование, это абсолютно другая история. Про это собсна Кормье и говорит. У PFL там шейхи вроде зашли? Ну здорово. Но завтра поменяется ситуация в мире, экономике и интерес угаснет...Так что, посмотрим, если 10 лет протянут, можно и поговорить будет. Bellator надолго хватило? А планы тоже наполеновские то были...
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