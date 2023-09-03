Масвидаль вызвал Гейджи: «Он должен защищать титул BMF в бою со мной»

Теги UFC Джастин Гейджи Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль хочет вернуть пояс BMF в бою против Джастина Гейджи.

«Думаю, он должен защищать пояс в бою со мной. Это то, что должно произойти, если я вернусь в спорт.

Это важное «если», но я никогда не скажу, что завязал навсегда, потому что мне нравится драться. Я люблю драться, это мое любимое занятие, любимый вид спорта.

Это мой образ жизни. Поэтому я никогда не скажу, что не буду драться», – сказал бывший боец UFC Хорхе Масвидаль.

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8 комментариев

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Илюша17
Ай, Хорхе, успокаивайся
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Экочёрт 4000
у клоуна кончились деньги?
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SGambler
Хороший бой, Гейджи думаю согласится, но потом. Сейчас у него последний забег за титулом, так что он не захочет отвлекаться на подобное
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Игорь Пичугин
Хорхе ты уже никому не интересен.
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Купаж
Ответ SGambler
Хороший бой, Гейджи думаю согласится, но потом. Сейчас у него последний забег за титулом, так что он не захочет отвлекаться на подобное
Хорхе не спустится в легкий, а Джастину в среднем будет тяжеловато.

Поэтому согласен, весной последний титульный шанс, а дальше - по результатам. Денежные бои - как один из вариантов развития. Может даже с тем же Маком, если тот таки вернется.
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SGambler
Ответ Купаж
Хорхе не спустится в легкий, а Джастину в среднем будет тяжеловато. Поэтому согласен, весной последний титульный шанс, а дальше - по результатам. Денежные бои - как один из вариантов развития. Может даже с тем же Маком, если тот таки вернется.
Хороший бой я имею ввиду для Гейджи, если он снова не сможет взять пояс. И с чего это всю жизнь дравшийся полусреднем Хорхе стал средневесом? Джастин довольно крупный легковес, думаю легко подрался бы в полусреднем с Хорхе. А так вижу фаворитом Гейджи, Хорхе по-моему закончился как боец.
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Максон121
Ответ SGambler
Хороший бой я имею ввиду для Гейджи, если он снова не сможет взять пояс. И с чего это всю жизнь дравшийся полусреднем Хорхе стал средневесом? Джастин довольно крупный легковес, думаю легко подрался бы в полусреднем с Хорхе. А так вижу фаворитом Гейджи, Хорхе по-моему закончился как боец.
Тяжело закончиться как бойцу если никогда им особо и не начинался
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