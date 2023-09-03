Масвидаль вызвал Гейджи: «Он должен защищать титул BMF в бою со мной»
Хорхе Масвидаль хочет вернуть пояс BMF в бою против Джастина Гейджи.
«Думаю, он должен защищать пояс в бою со мной. Это то, что должно произойти, если я вернусь в спорт.
Это важное «если», но я никогда не скажу, что завязал навсегда, потому что мне нравится драться. Я люблю драться, это мое любимое занятие, любимый вид спорта.
Это мой образ жизни. Поэтому я никогда не скажу, что не буду драться», – сказал бывший боец UFC Хорхе Масвидаль.
«Дети, простите, но теперь вам придется ходить в обычную школу». Масвидаль проиграл $100 тысяч на поражении Порье
Поэтому согласен, весной последний титульный шанс, а дальше - по результатам. Денежные бои - как один из вариантов развития. Может даже с тем же Маком, если тот таки вернется.