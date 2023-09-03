Масвидаль вызвал Гейджи: «Он должен защищать титул BMF в бою со мной»

Хорхе Масвидаль хочет вернуть пояс BMF в бою против Джастина Гейджи.

«Думаю, он должен защищать пояс в бою со мной. Это то, что должно произойти, если я вернусь в спорт.

Это важное «если», но я никогда не скажу, что завязал навсегда, потому что мне нравится драться. Я люблю драться, это мое любимое занятие, любимый вид спорта.

Это мой образ жизни. Поэтому я никогда не скажу, что не буду драться», – сказал бывший боец UFC Хорхе Масвидаль.

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