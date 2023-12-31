Чендлер – о бое с Конором: «Всегда говорил, что хотел разобраться с тобой, когда ты самый большой, мощный и сильный»

Майкл Чендлер отреагировал на анонс предстоящего боя против Конора Макгрегора.

«Всегда говорил, что хотел с тобой разобраться, когда ты самый большой, самый мощный и самый сильный. 185 фунтов мне пойдут», – написал в соцсетях боец легкого веса UFC Майкл Чендлер.

Ранее Конор Макгрегор объявил, что подерется с Чендлером 29 июня. По его словам, бой пройдет в среднем весе.

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