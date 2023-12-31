Чендлер – о бое с Конором: «Всегда говорил, что хотел разобраться с тобой, когда ты самый большой, мощный и сильный»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер отреагировал на анонс предстоящего боя против Конора Макгрегора.

«Всегда говорил, что хотел с тобой разобраться, когда ты самый большой, самый мощный и самый сильный. 185 фунтов мне пойдут», – написал в соцсетях боец легкого веса UFC Майкл Чендлер.

Ранее Конор Макгрегор объявил, что подерется с Чендлером 29 июня. По его словам, бой пройдет в среднем весе.

Конор возвращается? Не дрался три года и поднялся в весе

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боже мой покажите мне хоть одного бойца, который бы приносил бы столько бабок как Конор. буквально самый денежный бой в жизни и возможность изменить свою жизнь. Конор как Али , после которого топы делили жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Чендлер выглядит жалко , но его понять можно .
+2
0
+2
Чендлеру и 260 фунтов пойдут идеально
0
0
0
в английском языке есть хорошее выражение "коричневый нос".
миша "коричневый нос" чендлер, уже третий год, между булок чикена языком шебуршит. наконец-то осчастливили этого горемыку.
только шоком для него окажется, что чикен никому неинтересен уже, и не продадут они даже жалкого лимона PPV
0
0
0
Ответ Сергей Осипов
Чендлеру и 260 фунтов пойдут идеально
лилипут в среднем весе это идеально, конечно. в том случае, если лысый шарлатан ищет соперника для разжиревшего на стероидах чикена.
в следущий раз фигередо поставят против чикена, в полутяжах
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий