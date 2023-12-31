Чендлер – о бое с Конором: «Всегда говорил, что хотел разобраться с тобой, когда ты самый большой, мощный и сильный»
Майкл Чендлер отреагировал на анонс предстоящего боя против Конора Макгрегора.
«Всегда говорил, что хотел с тобой разобраться, когда ты самый большой, самый мощный и самый сильный. 185 фунтов мне пойдут», – написал в соцсетях боец легкого веса UFC Майкл Чендлер.
Ранее Конор Макгрегор объявил, что подерется с Чендлером 29 июня. По его словам, бой пройдет в среднем весе.
миша "коричневый нос" чендлер, уже третий год, между булок чикена языком шебуршит. наконец-то осчастливили этого горемыку.
только шоком для него окажется, что чикен никому неинтересен уже, и не продадут они даже жалкого лимона PPV
в следущий раз фигередо поставят против чикена, в полутяжах