Кормье – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор – злодей-кукловод, а Майкл – хороший парень»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье высказался о бое Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Почему Конор говорит о бое в среднем весе? В конце видео он смеется как Доктор Зло из «Остина Пауэрса». Он знал, что делал плохие вещи. Макгрегор поступает так же.

Конор ведет себя плохо, играет роль злодея-манипулятора. Кукловод, который дергает за ниточки. Злодей, который заставляет вас двигаться в его ритме.

Почему Конор играет роль злодея? Потому что Майкл Чендлер – хороший парень, он не хочет быть плохишом. Думаю, если бы он послал Конора, тот вернулся бы гораздо раньше2», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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