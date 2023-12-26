Майкл Кьеза: «Мое рождественское желание – бой Кормье и Леснара на UFC 300»

Майкл Кьеза назвал бой мечты для турнира UFC 300.

«Мое рождественское желание – бой Кормье и Леснара на UFC 300», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Кьеза.

Даниэль Кормье завершил карьеру бойца в 2020 году после двух поражений подряд от .

Нокаутировав Миочича в 2018 году, Кормье вызвал на бой , не дравшегося на тот момент два года. Поединок между ними так и не был организован.

Даниэль Кормье: «Нам очень повезло, что Гацалов не перешел в ММА. Он переехал бы всех, включая Джонса»

Кормье – о драке с Джонсом на пресс-конференции в 2014-м: «Хотел укусить засранца»