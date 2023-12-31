Гаджиев – об Александре Емельяненко: «Он вернется в поп-ММА. Подерется, заработает и забухает»

Камил Гаджиев высказался об Александре Емельяненко.

«Проведет ли Емельяненко полноценный бой по правилам ММА? Нет. Думаю, что он вернется в поп-ММА, где не будет формата «три раунда по пять минут», а будет, например, «три по три».

Подерется, заработает и забухает», – сказал президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Менеджер Александра Емельяненко: «Ведем переговоры с тремя промоушенами. Один из боев будет очень громким»

Менеджер – о бое Емельяненко и Харитонова: «Поединок возможен, нужно лишь найти площадку»