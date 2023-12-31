Гаджиев – об Александре Емельяненко: «Он вернется в поп-ММА. Подерется, заработает и забухает»

Теги Александр Емельяненко MMA Камил Гаджиев Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев высказался об Александре Емельяненко.

«Проведет ли Емельяненко полноценный бой по правилам ММА? Нет. Думаю, что он вернется в поп-ММА, где не будет формата «три раунда по пять минут», а будет, например, «три по три».

Подерется, заработает и забухает», – сказал президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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2 комментария
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Саня: "Ты чё, попутал?! какие 3 по 3?? максимум на 20 секунд заскачу между первой и второй"
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А без гадостей под Новый Год можно было и обойтись, господин Гаджиев.
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