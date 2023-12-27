Менеджер Александра Емельяненко: «Ведем переговоры с тремя промоушенами. Один из боев будет очень громким»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о планах бойца на 2023 год.

«На 2024 год есть планы выступления в трех промоушенах. Сейчас ведутся переговоры. Если все срастется, то один из этих боев точно будет очень громким. И это будет один из самых выгодных контрактов в карьере Александра, но в договоре будут жестко прописаны условия относительно его формы. Если все будет хорошо, то состоится пролонгация соглашения. Саша очень заряжен.

Емельяненко продолжает заниматься. В среднем его занятие длится 1,5-2 часа. Скоро он начнет целенаправленную подготовку к поединкам. Будем надеяться, что в 2024 году и далее мы больше не увидим Александра в той форме, в которой видели его ранее. Мы прикладываем все усилия для этого. И Саша сам это хочет», – заявил Никита Бурчак.

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4 комментария
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Один из боёв может быть очень громким : Александр может очень громко упасть.
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В каком то роде, его даже жалко....
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Какие бои емели.. Еле живой
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Я бы только бой с тенью посмотрел у него, а то смерти итак достаточно в интернете
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