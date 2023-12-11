Камил Гаджиев: «Емельяненко вернется на два поединка, а потом уйдет в очередной алкогольный трип. В итоге станет бомжом»

Теги Александр Емельяненко MMA Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев высказался о возвращении Александра Емельяненко в MMA.

«Вернется ли Александр Емельяненко? Да, конечно вернется, он же птица Феникс. Снова взлетит, два раза подерется, потом уйдет в очередной алкогольный трип, по дороге еще оскорбит человек 15. И однажды уже не вернется из алкогольного запоя – станет бомжом», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Гаджиев – про Емельяненко: «Реабилитация поможет Александру. Если он полгода поработает в зале, то потревожит многих»

Камил Гаджиев: «Емельяненко – собирательный образ российского алкоголика. Он может закончить бомжом»

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4 комментария
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Пока на нем можно зарабатывать, эго будут лечить и выпускать в ринг
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Просто бомжом это если повезёт. Больше шансов либо помереть, либо калекой остаться. Там мозгов и так немного осталось, могут и последние остатки выбить.
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Жаль что такие люди так популярны.
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Гаджиев просто пиарит всех от кого можно заработать.Сам на деле просто комерц с гор
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