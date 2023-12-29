Менеджер – о бое Емельяненко и Харитонова: «Поединок возможен, нужно лишь найти площадку»

Теги Александр Емельяненко MMA Сергей Харитонов Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко может подраться с Сергеем Харитоновым.

«Возможен ли их поединок? Почему нет? Вполне возможен бой Александра Емельяненко и Сергей Харитонова. Нужно только найти площадку.

Вспоминается последний поединок Харитонова. Нельзя сказать, что он в какой-то выдающейся форме. Ни в одной из социальных сетей не видел его тренировок», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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4 комментария
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Инстаграмм? Твиттер? Или по нашему - ВКонтакте? Лучше для обоих площадок не придумать. Заодно и пострадает только и без того не лучшая репутация ...
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моя на четвёртом этаже свободная. с нормальными соседями)
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да, любая площадка за забором...
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