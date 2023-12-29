Менеджер – о бое Емельяненко и Харитонова: «Поединок возможен, нужно лишь найти площадку»

Александр Емельяненко может подраться с Сергеем Харитоновым.

«Возможен ли их поединок? Почему нет? Вполне возможен бой Александра Емельяненко и . Нужно только найти площадку.

Вспоминается последний поединок Харитонова. Нельзя сказать, что он в какой-то выдающейся форме. Ни в одной из социальных сетей не видел его тренировок», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

Менеджер Александра Емельяненко: «Ведем переговоры с тремя промоушенами. Один из боев будет очень громким»

Владимир Хрюнов: «С 1 января Емельяненко начнет готовиться к следующему бою, который состоится в конце февраля»