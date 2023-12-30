Стерлинг – о тренировках перед боем с Каттаром: «Устаю. Девять недель алкоголя и кальяна дают о себе знать»

Теги полулегкий вес UFC MMA Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг признался, что ушел в загул после проигрыша Шону О’Мэлли.

«Сейчас я просто устаю. Провожу один-два раунда, выбрасываю удары и выматываюсь. Эти восемь-девять недель, когда я каждый день пил, курил кальян и не спал до ночи, определенно сказались на моих легких.

Так что я чувствую, что пока борюсь с этим и восстанавливаюсь», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг дебютирует в полулегком весе поединком с Каттаром

Стерлинг – о продажах поединка с О’Мэлли: «Боже мой. Этот парень правда считает себя PPV-звездой?»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катар сделает из Стерлинга грушу для битья, как из Чикадзе... Катара не поодеялит как маленького Яна..
+3
0
+3
Курни кальян, успокойся.
0
0
0
А нужно брать пример с друзей Хабиба. Они не пьют, и кальяны не раскуривают. Только тирамису трескают во всю бороду 😆
0
0
0
односторонний юмор у этих безмозглых людей придумайте уже что то новое
0
0
0
Ответ Чигорин
Катар сделает из Стерлинга грушу для битья, как из Чикадзе... Катара не поодеялит как маленького Яна..
Хочу видеть убийство этого пуделя
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий