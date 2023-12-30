Стерлинг – о тренировках перед боем с Каттаром: «Устаю. Девять недель алкоголя и кальяна дают о себе знать»

Алджамейн Стерлинг признался, что ушел в загул после проигрыша Шону О’Мэлли.

«Сейчас я просто устаю. Провожу один-два раунда, выбрасываю удары и выматываюсь. Эти восемь-девять недель, когда я каждый день пил, курил кальян и не спал до ночи, определенно сказались на моих легких.

Так что я чувствую, что пока борюсь с этим и восстанавливаюсь», – сказал бывший чемпион в легчайшем весе .

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