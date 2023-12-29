Евлоев – Аллену: «Наш бой научит тебя большему, чем все предыдущие»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев пообещал научить Арнольда Аллена в их бою на UFC 297.

«Наш бой научит тебя большему, чем все предыдущие», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, что Евлоев подерется с Арнольдом Алленом на турнире UFC 297 в Торонто (Канада) в ночь на 21 января.

Евлоев выложил фото с тренировки перед боем на UFC 297: «Без выходных»

Евлоев – о бое с Алленом: «Готов растерзать Арнольда, погнали!»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смотри не отлети, Мовсар
Аллен может и рубануть
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий