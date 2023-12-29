Евлоев – Аллену: «Наш бой научит тебя большему, чем все предыдущие»
Мовсар Евлоев пообещал научить Арнольда Аллена в их бою на UFC 297.
«Наш бой научит тебя большему, чем все предыдущие», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Напомним, что Евлоев подерется с Арнольдом Алленом на турнире UFC 297 в Торонто (Канада) в ночь на 21 января.
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