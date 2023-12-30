Генри Сехудо: «10 лет назад мы потеряли Бесика Кудухова. Хотел назвать сына в его честь»

Теги UFC MMA Бесик Кудухов Генри Сехудо Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо вспомнил о Бесике Кудухове в 10-ю годовщину его гибели.

«В этот день 10 лет назад мы потеряли Бесика Кудухова, одного из величайших борцов всех времени. Я всегда стремился победить его, но мой рекорд против него 1-4.

Думал о нем каждый день перед Олимпиадой. Хотел назвать сына в его честь, но решил, что есть только один Бесик Кудухов. Покойся с миром, мой величайший соперник!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

Бесик Кудухов – четырехкратный чемпион мира и двукратный призер олимпийских игр по вольной борьбе. Погиб в 2013 году в ДТП в Краснодарском крае на 28-м году жизни.

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3 комментария
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Борцуха уважуха
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Как это достойно и как это удивительно читать, Бесик был просто нереальной пластичности и техники борец, знаю парня, который с ним вырос и тренировался, отзывался очень достойно тоже о Бесике, огромная потеря... Покойся с миром...
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Красава Генри, проявил уважение ✊
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