Генри Сехудо: «10 лет назад мы потеряли Бесика Кудухова. Хотел назвать сына в его честь»

Генри Сехудо вспомнил о Бесике Кудухове в 10-ю годовщину его гибели.

«В этот день 10 лет назад мы потеряли Бесика Кудухова, одного из величайших борцов всех времени. Я всегда стремился победить его, но мой рекорд против него 1-4.

Думал о нем каждый день перед Олимпиадой. Хотел назвать сына в его честь, но решил, что есть только один Бесик Кудухов. Покойся с миром, мой величайший соперник!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе .

Бесик Кудухов – четырехкратный чемпион мира и двукратный призер олимпийских игр по вольной борьбе. Погиб в 2013 году в ДТП в Краснодарском крае на 28-м году жизни.

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