Сехудо обратился к UFC: «Я больше никогда не хочу видеть титульный бой Ковингтона. Дайте ему контракт в WWE»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо предложил Колби Ковингтону перейти в реслинг.

«UFC, я больше никогда не хочу видеть титульный бой Колби Ковингтона. WWE, дайте этому парню контракт. Поздравляю Леона Эдвардса», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Напомним, что Ковингтон проиграл Эдвардсу единогласным решением судей в титульном поединке на UFC 296.

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2 комментария
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В очередной раз уничтожил клоуна
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Колби с Иэном Гэрри посмотрел бы или с Пэдди Пимблеттом.
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