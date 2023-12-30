Конор Макгрегор: «Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор пообещал назвать следующего соперника 1 января.

«Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, Макгрегор не дрался с лета-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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4 комментария
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Даже не смешно и не интересно.
Есть ощущение, что время от времени Конор забегает в медиапространство, и повод особо не важен, лишь бы не пропасть с радаров. Как боец он давно пропал и шансов вернуться (по-серьёзному) близки к нулю :(
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главное чтобы Дана вовремя успел прочитать и известить счастливчика, которого выберет Конор)
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Зажралась сарделька, дату и соперника объявит он
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