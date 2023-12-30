Конор Макгрегор: «Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года»

Конор Макгрегор пообещал назвать следующего соперника 1 января.

«Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, Макгрегор не дрался с лета-2021, когда сломал ногу в бою с .

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