Конор Макгрегор: «Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года»
Конор Макгрегор пообещал назвать следующего соперника 1 января.
«Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, Макгрегор не дрался с лета-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
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Есть ощущение, что время от времени Конор забегает в медиапространство, и повод особо не важен, лишь бы не пропасть с радаров. Как боец он давно пропал и шансов вернуться (по-серьёзному) близки к нулю :(