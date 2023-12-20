Владимир Хрюнов: «С 1 января Емельяненко начнет готовиться к следующему бою, который состоится в конце февраля»

Владимир Хрюнов сообщил, что Александр Емельяненко вернется к боям в феврале.

«Он сейчас звонит каждый день. У него наступил период волонтерства, приносит пользу тому заведению, где находился. Смотрим, какое у него психологическое состояние. С 1 января он приступит к подготовке к своему бою, который, предположительно, проведет в конце февраля.

— это человек, из‑за заботы о котором я получил очень много критики. Но для меня он всегда оставался прежде всего человеком, бойцом, который сделал для единоборств настолько много, его многие уважают и любят.

Думаю, усилия, которые мы потратили с Федерацией бокса России, Федерацией бокса Ингушетии, реабилитационным центром, потрачены не зря. Он вернется в бойцовское пространство», – сказал промоутер .

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