USADA заканчивает проверять бойцов UFC: за время сотрудничества только Коста и Джонс сдали более 100 тестов
Пауло Коста и Джон Джонс стали самыми тестируемыми бойцами UFC в эпоху USADA.
USADA начало тестировать бойцов UFC в 2015 году. За прошедшие восемь лет только Пауло Коста и Джон Джонс сдали больше 100 проб: бразильца проверяли 135 раз, а американца – 111.
Полностью топ-5 самых проверяемых бойцов выглядит так:
- Пауло Коста – 135 проверок;
- Джон Джонс – 111 проверок;
- Камару Усман – 97 проверок;
- Ти Джей Диллашоу – 92 проверки;
- Аманда Нуньес – 90 проверок.
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