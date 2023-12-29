USADA заканчивает проверять бойцов UFC: за время сотрудничества только Коста и Джонс сдали более 100 тестов

Теги допинг UFC USADA Джон Джонс Ти Джей Диллашоу Аманда Нуньес Камару Усман Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста и Джон Джонс стали самыми тестируемыми бойцами UFC в эпоху USADA.

USADA начало тестировать бойцов UFC в 2015 году. За прошедшие восемь лет только Пауло Коста и Джон Джонс сдали больше 100 проб: бразильца проверяли 135 раз, а американца – 111.

Полностью топ-5 самых проверяемых бойцов выглядит так:

  1. Пауло Коста – 135 проверок;
  2. Джон Джонс – 111 проверок;
  3. Камару Усман – 97 проверок;
  4. Ти Джей Диллашоу – 92 проверки;
  5. Аманда Нуньес – 90 проверок.

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