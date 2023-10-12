Джонс – об уходе USADA: «Блин, я пережил их. Я никогда не читерил и буду говорить это до самой смерти»

Теги допинг UFC USADA MMA Джон Джонс Даниэль Кормье Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс отреагировал на уход USADA из UFC.

«Блин, я пережил USADA. Сначала меня обвинили в том, что нашли пикограммы запрещенного вещества, а потом обвинения сняли, потому что содержание в пикограммах признали легальным.

Так что я все еще тут и все еще непобедим. А тот дерьмовый несостоявшийся бой с Кормье должен быть удален из моего рекорда. Я никогда не читерил в этом виде спорта и буду придерживаться этого мнения до самой смерти», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

USADA объявило о завершении работы с UFC: «Отношения стали несостоятельными из-за нашей принципиальной позиции по возвращению Макгрегора»

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6 комментариев

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sanek maloi
Джонс теперь на пенсию не уйдет)))
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Евгений Цыбульников
Что ж, Джонс теперь может продолжить не читерить))
+2
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Reineke_Lis
Ответ pups1
До сих пор мечтаю увидеть бой Джонс - Емельяненко, точнее интереснее увидеть в каком раунде великий император отправился бы спать
Разница в возрасте в 11 лет не смущает?) Каждый из них великий боец, кто сильнее на пике, мы никогда не узнаем
+2
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seagal
так прям и написал pancake, блин?
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