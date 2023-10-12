Джонс – об уходе USADA: «Блин, я пережил их. Я никогда не читерил и буду говорить это до самой смерти»

Джон Джонс отреагировал на уход USADA из UFC.

«Блин, я пережил USADA. Сначала меня обвинили в том, что нашли пикограммы запрещенного вещества, а потом обвинения сняли, потому что содержание в пикограммах признали легальным.

Так что я все еще тут и все еще непобедим. А тот дерьмовый несостоявшийся бой с должен быть удален из моего рекорда. Я никогда не читерил в этом виде спорта и буду придерживаться этого мнения до самой смерти», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе .

USADA объявило о завершении работы с UFC: «Отношения стали несостоятельными из-за нашей принципиальной позиции по возвращению Макгрегора»