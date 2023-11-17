Мейвезер проведет реванш с Готти-третьим. Первый бой закончился массовой дракой

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер проведет реванш с Джоном Готти-третьим.

Показательный поединок состоится в феврале в Лас-Вегасе, штат Невада. Точная дата проведения боя будет объявлена позже.

Первый поединок между Мейвезером и Готти-третьим прошел в июне, но был признан несостоявшимся – рефери прервал бой из-за нарушения правил, после чего на ринге завязалась массовая потасовка.

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