Конор вызвал Мейвезера на реванш: «Я попадал по Флойду чаще, чем Канело»

Теги Флойд Мейвезер-младший Сауль Альварес Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор восхитился выступлением Мейвезера в бою с Альваресом.

«Это было одно из величайших выступлений в профессиональном боксе. Я попадал по Флойду чаще, чем Канело. С удовольствием бы провел еще один бой», – написал в соцсетях Конор Макгрегор.

Напомним, что Мейвезер в 2013 году победил Сауля Альвареса решением большинства судей, а четыре года спустя Флойд нокаутировал Макгрегора.

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