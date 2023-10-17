Конор вызвал Мейвезера на реванш: «Я попадал по Флойду чаще, чем Канело»

Конор Макгрегор восхитился выступлением Мейвезера в бою с Альваресом.

«Это было одно из величайших выступлений в профессиональном боксе. Я попадал по Флойду чаще, чем . С удовольствием бы провел еще один бой», – написал в соцсетях .

Напомним, что в 2013 году победил Сауля Альвареса решением большинства судей, а четыре года спустя Флойд нокаутировал Макгрегора.

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