Конор вызвал Мейвезера на реванш: «Я попадал по Флойду чаще, чем Канело»
Конор Макгрегор восхитился выступлением Мейвезера в бою с Альваресом.
«Это было одно из величайших выступлений в профессиональном боксе. Я попадал по Флойду чаще, чем Канело. С удовольствием бы провел еще один бой», – написал в соцсетях Конор Макгрегор.
Напомним, что Мейвезер в 2013 году победил Сауля Альвареса решением большинства судей, а четыре года спустя Флойд нокаутировал Макгрегора.
Макгрегор – о поединке Дэниса и Пола: «Это было лучше, чем любой бой Нейта Диаза»
Логан Пол: «Не исключаю, что снова выйду на ринг, если Макгрегор захочет защитить своего сучонка. Где этот лепрекон?»
2 комментария