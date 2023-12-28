Усик – о поединке с Фьюри: «Вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это произойдет»

Александр Усик уверен в победе над Тайсоном Фьюри.

«Вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это произойдет. Когда я ложусь спать, то представляю себя на ринге, а потом мою руку поднимают вверх. Я просто верю, что смогу победить.

Я залез Фьюри в голову, и теперь он думает о кролике. Продолжай, брат. Я слушал Эминема много лет, и он рассказывал, что мама называла его белым кроликом. Не знаю, мне нравится этот рэпер. Тони Белью как-то назвал меня зверем в боксе, но я ответил: «Не совсем, я просто белый кролик».

В детстве меня спрашивали, кем я хочу быть, когда вырасту. Мне сказали: «Ты должен стать хорошим человеком». Став им, можно достичь всего остального», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.

Отец Фьюри: «Лагерь Тайсона в упадке. Это цирк. Я беспокоюсь, что он может проиграть Усику»

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