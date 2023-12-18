Отец Фьюри: «Лагерь Тайсона в упадке. Это цирк. Я беспокоюсь, что он может проиграть Усику»

Отец Фьюри раскритиковал уровень лагеря Тайсона.

«Я никогда не говорил, что мой сын находится на спаде, потому что это не так. Когда вы смотрите на меня, забудьте о слове «кликбейт». Я говорил о том, что люди вокруг него находятся не в лучшей форме.

Его лагерь нуждается в корректировках. Это не лагерь, а цирк. Это пощечина. У Тайсона [Фьюри] еще много лет карьеры впереди, но ему нужно внести изменения перед следующим боем.

У Александра Усика вокруг дисциплинированные профессионалы, а у Тайсона, по-моему, такого нет. Да, я беспокоюсь, что он может проиграть. Если он не внесет коррективы, то это может случиться», – заявил Джон Фьюри.

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