Отец Фьюри: «Лагерь Тайсона в упадке. Это цирк. Я беспокоюсь, что он может проиграть Усику»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Фьюри раскритиковал уровень лагеря Тайсона.

«Я никогда не говорил, что мой сын находится на спаде, потому что это не так. Когда вы смотрите на меня, забудьте о слове «кликбейт». Я говорил о том, что люди вокруг него находятся не в лучшей форме.

Его лагерь нуждается в корректировках. Это не лагерь, а цирк. Это пощечина. У Тайсона [Фьюри] еще много лет карьеры впереди, но ему нужно внести изменения перед следующим боем.

У Александра Усика вокруг дисциплинированные профессионалы, а у Тайсона, по-моему, такого нет. Да, я беспокоюсь, что он может проиграть. Если он не внесет коррективы, то это может случиться», – заявил Джон Фьюри.

Отец Фьюри: «Не думаю, что Тайсон успеет восстановиться к 17 февраля»

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2 комментария
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Когда сын не готов к бою, и уже заранее придумано оправдание в случае поражения.
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