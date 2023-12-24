Джошуа – о бое Усика и Фьюри: «Склоняюсь к победе Александра»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа сделал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Бой Фьюри и Усика? Скажу прямо: склоняюсь к победе Александра. Но кто знает?» – сказал боксер-тяжеловес Энтони Джошуа.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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1 комментарий
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Цепляет Цигана что б тот после усика дал ему бой, явно хочет бабок заработать
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