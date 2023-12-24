Джошуа – о бое Усика и Фьюри: «Склоняюсь к победе Александра»
Энтони Джошуа сделал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Бой Фьюри и Усика? Скажу прямо: склоняюсь к победе Александра. Но кто знает?» – сказал боксер-тяжеловес Энтони Джошуа.
Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Джошуа победил Валлина техническим нокаутом: угол Отто отказался от продолжения боя
Джошуа по-чемпионски вернулся – соперник просто сдался. А будет ли бой с Уайлдером?