Джошуа – о бое Усика и Фьюри: «Склоняюсь к победе Александра»

Энтони Джошуа сделал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Бой Фьюри и Усика? Скажу прямо: склоняюсь к победе Александра. Но кто знает?» – сказал боксер-тяжеловес .

Напомним, что бой между и должен состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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