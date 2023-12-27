Теренс Кроуфорд: «Боец 2023 года – это я. У меня был самый важный бой»

Теги Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд считает себя лучшим боксером года.

«Я единственный боец, который в этом году победил соперника из топ-5 рейтинга вне зависимости от весовой категории. И то, как я это сделал, было непревзойденным зрелищем.

Боец 2023 года – это я. Кто-то может поспорить, сказав, что я дрался лишь один раз, но этот бой был важнее любого другого», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Напомним, что в июле Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса. На его счету 40 побед (31 нокаутом).

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