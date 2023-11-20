Александр Емельяненко в соцсетях: «Ждете возвращения?🔥»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко обратился к фанатам в соцсетях.

«🔥Ждете возвращения?» – написал в соцсетях боец MMA Александр Емельяненко.

Напомним, что в мае Емельяненко победил во втором раунде болевым приемом блогера Евгения Ершова. Поединок состоялся в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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4 комментария

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djamel
нет
+3
0
+3
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Join22
Нет
0
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Великий Алонсо
Чего ждать то? 42 летний пенсионер, да ещё и спившийся.
0
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Kahn01
А в какое СИЗО?
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