Александр Емельяненко в соцсетях: «Ждете возвращения?🔥»
Александр Емельяненко обратился к фанатам в соцсетях.
«🔥Ждете возвращения?» – написал в соцсетях боец MMA Александр Емельяненко.
Напомним, что в мае Емельяненко победил во втором раунде болевым приемом блогера Евгения Ершова. Поединок состоялся в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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