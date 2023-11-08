Менеджер Емельяненко: «Александр заинтересован в поединке с Олейником. Это громкий и интересный бой»

Александр Емельяненко может провести поединок против Алексея Олейника.

«Александр заинтересован в поединке с . Хотя признаюсь, у Алексея есть некое скептическое отношение к данной идее. Мне кажется, что об организации такого поединка можно было бы подумать на весну. Александру по силам дать бой Алексею.

При должной подготовке у Александра будут шансы на победу. Так что не будем исключать возможность организации данного поединка в 2024 году. Между бойцами нет никакого негатива, для них обоих это был бы громкий и интересный бой. Но повторюсь, сегодня основная цель – здоровье Александра.

Как я уже говорил, реабилитация задержится. Поэтому сначала Александру надо пройти курс и набрать форму. А Олейник никогда не отказывался от этого боя, да и вообще ни от каких боев. Просто Алексей говорит, что Саше нужно набрать форму», – сказал менеджер Никита Бурчак.

Олейник об Александре Емельяненко: «Дебилы с шестерками на лице или эти Милохины гораздо хуже и испорченнее»

Менеджер Емельяненко: «Реабилитация проходит хорошо. У Александра много идей, вплоть до создания собственного промоушена»