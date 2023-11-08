Менеджер Емельяненко: «Александр заинтересован в поединке с Олейником. Это громкий и интересный бой»

Теги Александр Емельяненко MMA Алексей Олейник Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко может провести поединок против Алексея Олейника.

«Александр заинтересован в поединке с Олейником. Хотя признаюсь, у Алексея есть некое скептическое отношение к данной идее. Мне кажется, что об организации такого поединка можно было бы подумать на весну. Александру по силам дать бой Алексею.

При должной подготовке у Александра будут шансы на победу. Так что не будем исключать возможность организации данного поединка в 2024 году. Между бойцами нет никакого негатива, для них обоих это был бы громкий и интересный бой. Но повторюсь, сегодня основная цель – здоровье Александра.

Как я уже говорил, реабилитация задержится. Поэтому сначала Александру надо пройти курс и набрать форму. А Олейник никогда не отказывался от этого боя, да и вообще ни от каких боев. Просто Алексей говорит, что Саше нужно набрать форму», – сказал менеджер Никита Бурчак.

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5 комментариев

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Barabakan
Дядя Леша в бараний рог скрутит Сашу.
Саша про грэпплинг и борьбу уже забыл давно.
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sfilatov13
Ответ Barabakan
Дядя Леша в бараний рог скрутит Сашу. Саша про грэпплинг и борьбу уже забыл давно.
так в новости и не написано ничего про ММА, скорее всего речь про бокс
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artem klishin
менеджер Никита Бурчак использует АЕ как дойную корову. будет до последнего из него все соки выжимать. такие "друзья" хуже врагов
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kluv
Пусть Дацика сначала победит.
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marshalericsson1357
Громкий, потому что можно громко упасть?
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