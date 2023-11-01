Менеджер Емельяненко: «Сроки нахождения Александра в реабилитационном центре увеличатся»

Сроки пребывания Александра Емельяненко в реабилитационном центре увеличатся.

«Мы никуда не торопимся, не форсируем ситуацию с боями. Скорее всего, увеличатся сроки нахождения Александра в реабилитационном центре.

Мы не будем ставить конкретные сроки. Но могу сказать одно – очень радует, что выбранное лечение идет Александру на пользу. И, скорее всего, поединки Александра будем планировать уже на следующий год – на январь‑февраль.

Бой с [Михаилом] в любом случае будет рассматриваться, это интересное противостояние. Сегодня главная задача – здоровье Александра», – заявил менеджер Никита Бурчак.

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