Менеджер Емельяненко: «Сроки нахождения Александра в реабилитационном центре увеличатся»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Сроки пребывания Александра Емельяненко в реабилитационном центре увеличатся.

«Мы никуда не торопимся, не форсируем ситуацию с боями. Скорее всего, увеличатся сроки нахождения Александра в реабилитационном центре.

Мы не будем ставить конкретные сроки. Но могу сказать одно – очень радует, что выбранное лечение идет Александру на пользу. И, скорее всего, поединки Александра будем планировать уже на следующий год – на январь‑февраль.

Бой с [Михаилом] Кокляевым в любом случае будет рассматриваться, это интересное противостояние. Сегодня главная задача – здоровье Александра», – заявил менеджер Никита Бурчак.

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3 комментария

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Мага осторожный
Если Шурик принял ислам, он вообще с боями завязать должен
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slipar
Какой менеджер - такие и оппоненты для Саши…
Никому из нормальных поклонников единоборств не интересен бой с Кокляевым
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Lucky Luciano
Ответ Мага осторожный
Если Шурик принял ислам, он вообще с боями завязать должен
Да не принял он Ислам,это всё фейки
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