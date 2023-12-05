Чендлер – о бое с Конором: «Он точно состоится. Даты и места нет, но он пройдет в 2024 году»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер уверен, что подерется с Конором Макгрегором.

«Послушайте, никто больше меня не хочет, чтобы все разговоры прекратились, понимаете? Разумеется, я слышал об этом «большом анонсе» и вопросы про мой бой с Конором.

К сожалению, у меня нет новой информации. Очевидно, что было бы идеально вернуться на UFC 300. Именно тогда я бы хотел драться.

Бой с Конором состоится. У меня нет даты, места или номера турнира, но это точно произойдет в следующем году», – сказал бывший претендент на титул UFC Майкл Чендлер.

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1 комментарий
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шел 2035,Чендлер все еще в ожидании боя с ирландским алкашочком.
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