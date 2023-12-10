Конор Макгрегор: «Мой следующий бой пройдет весной. Соперником должен стать Чендлер»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор подтвердил, что планирует весной вернуться в UFC.

«Я проведу следующий бой весной. Сейчас я еще не в стадии активной подготовки, но сдаю допинг-тесты, каждый день тренируюсь.

Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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