Конор Макгрегор: «Мой следующий бой пройдет весной. Соперником должен стать Чендлер»

Конор Макгрегор подтвердил, что планирует весной вернуться в UFC.

«Я проведу следующий бой весной. Сейчас я еще не в стадии активной подготовки, но сдаю допинг-тесты, каждый день тренируюсь.

Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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