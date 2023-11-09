Макгрегор сделал пародию на Чендлера: «Конор, ты должен вернуться, а я самый интересный легковес на планете»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор сделал пародию на Майкла Чендлера.

«Конор Макгрегор, ты должен вернуться и с кем-нибудь подраться. А я самый интересный легковес на планете», – сказал Макгрегор, передразнивая слова Майкла Чендлера после победы над Тони Фергюсоном в 2022 году.

Напомним, Чендлер и Конор возглавляли команды бойцов в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Леснар заработал больше Конора и Джонса – детали судебного дела, где от UFC требуют больше $1,5 млрд

«Его отправляли в нокаут и ловили на стероидах». Конор высмеял лидерство Махачева в рейтинге P4P

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий