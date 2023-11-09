Макгрегор сделал пародию на Чендлера: «Конор, ты должен вернуться, а я самый интересный легковес на планете»
Конор Макгрегор сделал пародию на Майкла Чендлера.
«Конор Макгрегор, ты должен вернуться и с кем-нибудь подраться. А я самый интересный легковес на планете», – сказал Макгрегор, передразнивая слова Майкла Чендлера после победы над Тони Фергюсоном в 2022 году.
Напомним, Чендлер и Конор возглавляли команды бойцов в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.
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