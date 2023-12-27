Мокаев оценил драку Адидаса-младшего и Турбо в сериале «Слово Пацана»: «Хорооош. Болевой делай ему»

Мухаммад Мокаев прокомментировал эпизод с дракой из сериала «Слово пацана».

Мокаев поделился в соцсетях отрывком драки Турбо и Адидаса-младшего, на котором последний применил прием из единоборств:

«Хорооош. Болевой делай ему.

Сколько баллов😂?»

Павлович раскритиковал подбор актеров в «Слове пацана»: «Помню своих старших ребят: на них еле куртки сходились. А в этом сериале...»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»