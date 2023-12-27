Мокаев оценил драку Адидаса-младшего и Турбо в сериале «Слово Пацана»: «Хорооош. Болевой делай ему»
Мухаммад Мокаев прокомментировал эпизод с дракой из сериала «Слово пацана».
Мокаев поделился в соцсетях отрывком драки Турбо и Адидаса-младшего, на котором последний применил прием из единоборств:
«Хорооош. Болевой делай ему.
Сколько баллов😂?»
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