Мокаев оценил драку Адидаса-младшего и Турбо в сериале «Слово Пацана»: «Хорооош. Болевой делай ему»

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Слово пацана Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев прокомментировал эпизод с дракой из сериала «Слово пацана».

Мокаев поделился в соцсетях отрывком драки Турбо и Адидаса-младшего, на котором последний применил прием из единоборств:

«Хорооош. Болевой делай ему.

Сколько баллов😂?»

Павлович раскритиковал подбор актеров в «Слове пацана»: «Помню своих старших ребят: на них еле куртки сходились. А в этом сериале...»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

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3 комментария
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А че коммент удалили? Чьи чувства в этот раз задеты?
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Ответ rude.
А че коммент удалили? Чьи чувства в этот раз задеты?
чувствительных
+1
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+1
Этим сериалом можно уровень IQ измерять. Нравится - точно ниже 90.
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