Асу Алмабаев про Мохаммеда Мокаева: «Он хороший боец, идет за поясом, мы тоже идем к этой цели»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев высказался про Мухаммеда Мокаева;

«Смотрел бои Мокаева, у него очень хороший IQ, у него были критические моменты в крайнем бою, но он вышел из них уверенно. Он очень хороший боец в 57 кг, дает свежее дыхание в нашем весе, показывает интересные бои, говорит и идет за поясом. Мы тоже идем к этой же цели, посмотрим, что будет»

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