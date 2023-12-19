Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Мухаммад Мокаев (10-0) заявил, что казахстанец Шавкат Рахмонов и американец Белал Мухаммад заслуживают титульного боя в UFC.

«Шавкат заслуживает титульного боя. Белал тоже заслуживает, я думаю, они оба сейчас на одном уровне» – написал Мокаев в соцсетях.

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