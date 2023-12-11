Камил Гаджиев: «Мокаев и Царукян – будущие чемпионы UFC. Махачеву нужно переходить в полусредний вес»
Камил Гаджиев уверен, что Царукян и Мокаев станут чемпионами UFC.
«Мокаев и Царукян – будущие чемпионы UFC.
Махачев хочет новые имена? Да, и поэтому не нужно драться с Оливейрой. Ему необходим титульник в полусреднем весе.
Царукян станет следующим чемпионом легкого веса, это вопрос времени. Он заберет пояс не у Ислама, потому что это практически невозможно, но сделает это», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
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С Мокаевым примерно то же. Слишком много ошибается, потом решает эти ошибки, но это не чемпионская игра