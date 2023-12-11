Камил Гаджиев: «Мокаев и Царукян – будущие чемпионы UFC. Махачеву нужно переходить в полусредний вес»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Ислам Махачев Арман Царукян Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев уверен, что Царукян и Мокаев станут чемпионами UFC.

«Мокаев и Царукян – будущие чемпионы UFC.

Махачев хочет новые имена? Да, и поэтому не нужно драться с Оливейрой. Ему необходим титульник в полусреднем весе.

Царукян станет следующим чемпионом легкого веса, это вопрос времени. Он заберет пояс не у Ислама, потому что это практически невозможно, но сделает это», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Махачев – о реванше с Царукяном: «Арман обещал меня нокаутировать? У него уже был шанс. Пусть подрастет еще»

Майкл Кьеза: «Махачев должен подраться с Гейджи, а Оливейра – с Царукяном»

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1 комментарий
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Не понятно, зачем Гаджиев постоянно хвалит Царукяна. При том, что он как правило достаточно объективен. Царукян точно не будущий чемпион. В дивизионе сейчас он в лучшем для него случае на уровне Порье, Гейджи, Оливейры, Гамрота.

С Мокаевым примерно то же. Слишком много ошибается, потом решает эти ошибки, но это не чемпионская игра
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