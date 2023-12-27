Умар Нурмагомедов пожаловался на отсутствие соперников: «И что мне делать?»

Теги UFC MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов не может найти соперника в UFC.

«И что мне делать? Если никто не хочет драться», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедова состоялся в январе, когда он нокаутировал в первом раунде Раони Барселоса. У него 16 побед и ни одного поражения.

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4 комментария
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Не слетать с боев когда наконец получаешь нормального соперника)
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Напоминает Хабиба времени, когда с травмы на травму перемыкивался и при этом просил титульный бой)
Умару бы побить кого угодно, провести хотя бы пару боев стабильно
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Может поменять парфюм?
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Ответ Александр Степанов
Напоминает Хабиба времени, когда с травмы на травму перемыкивался и при этом просил титульный бой) Умару бы побить кого угодно, провести хотя бы пару боев стабильно
ну так он и не говорит дайте мне того или этого,просто просит бой вроде
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