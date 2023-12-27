Умар Нурмагомедов пожаловался на отсутствие соперников: «И что мне делать?»

Умар Нурмагомедов не может найти соперника в UFC.

«И что мне делать? Если никто не хочет драться», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедова состоялся в январе, когда он нокаутировал в первом раунде Раони Барселоса. У него 16 побед и ни одного поражения.

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