«Все отказались драться с ним». Абдель Азиз – о соперниках Умара Нурмагомедова

Теги легчайший вес UFC MMA Али Абдель-Азиз Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Али Абдельз-Азиз заявил, что бойцы UFC отказываются драться с Умаром Нурмагомедовым.

«Все отказались драться с ним, и я не виню их», – написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Напомним, последний бой Нурмагомедова состоялся в январе-2023, когда Умар нокаутировал Раони Барселоса. Летом он должен был подраться с Кори Сэндхагеном, но поединок отменили из-за травмы россиянина.

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1 комментарий
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У Умара всего 4 боя в UFC и уже 3 раза он соскакивал с боев, с Вудом, Морозовым и Сендхагеном. Так кто же любит отказываться от уже назначенных боев? Вообще члены джакузи тим по статистике больше всех соскакивают с боев, а их фанаты еще кого-то обвиняют в этом).
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