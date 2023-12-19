«Все отказались драться с ним». Абдель Азиз – о соперниках Умара Нурмагомедова

Али Абдельз-Азиз заявил, что бойцы UFC отказываются драться с Умаром Нурмагомедовым.

«Все отказались драться с ним, и я не виню их», – написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Напомним, последний бой Нурмагомедова состоялся в январе-2023, когда Умар нокаутировал Раони Барселоса. Летом он должен был подраться с , но поединок отменили из-за травмы россиянина.

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