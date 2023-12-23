Умар Нурмагомедов отреагировал на предложение подраться с Павловичем: «🤣🤣»

Теги UFC Дана Уайт MMA Сергей Павлович Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов попросил Дану Уайта найти ему соперника.

«Эй, Дана Уайт, даже я устал слушать, что никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым. Заставь кого-нибудь сделать это.

Мое послание для легчайшего дивизиона: 17 февраля, если вы не заняты и готовы драться, дайте знать UFC», – написал в соцсетях Умар Нурмагомедов.

Позже один из фанатов предложил Нурмагомедову: «Дерись с Сергеем Павловичем». Умар отреагировал: «🤣🤣».

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1 комментарий
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Самый тяжёлый момент сейчас для Умара. В таком положении были и Хабиб, и Ислам. Придётся набивать страйк с ноунеймами, потом руководство вынужденно будет дать ему чемпионский бой
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