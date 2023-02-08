Даниэль Кормье: «Не уверен, что Федора можно назвать величайшим тяжеловесом. Это звание принадлежит Стипе Миочичу»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал уход из спорта.

«Не уверен, что Федора можно назвать величайшим тяжеловесом всех времен. Это звание принадлежит , но лишь потому, что часто травмировался.

Если говорить о навыках, то нет ни одного бойца в тяжелом весе, который сравнялся бы в этом показателе с Веласкесом.

Ну а так я верю, что именно Миочич занимает первое место в рейтинге лучших тяжеловесов в истории, беря во внимание сколько раз он защитил титул и как долго правил в UFC. Но Федор определенно в топ-5, и я не вижу причин, почему этого нужно стыдиться», – сказал Кормье.

На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие