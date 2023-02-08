Даниэль Кормье: «Не уверен, что Федора можно назвать величайшим тяжеловесом. Это звание принадлежит Стипе Миочичу»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес Bellator Даниэль Кормье Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.

«Не уверен, что Федора можно назвать величайшим тяжеловесом всех времен. Это звание принадлежит Стипе Миочичу, но лишь потому, что Кейн Веласкес часто травмировался.

Если говорить о навыках, то нет ни одного бойца в тяжелом весе, который сравнялся бы в этом показателе с Веласкесом.

Ну а так я верю, что именно Миочич занимает первое место в рейтинге лучших тяжеловесов в истории, беря во внимание сколько раз он защитил титул и как долго правил в UFC. Но Федор определенно в топ-5, и я не вижу причин, почему этого нужно стыдиться», – сказал Кормье.

На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие

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19 комментариев

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Marat Iakhin
Ответ FRAUD
Это звание будет принадлежать Джону Джонсу, а может и не будет, я че вам ванга.
Мистеру Х кттрый будет править 20лет : с 2040 по 2060!
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Дуойка Бубнова
Ответ Isa Babaev
Нгану, Дос Сантос, Оверим, Вердум, Орловски
в скобочках бы неплохо было указывать возраст и лузстрик этих сбитых лётчиков на момент боя с миочичем. чотенько там разобран только нганну, но это больше был урок для самого нганну.
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Isa Babaev
Ответ Reece24
Если дать пиковому Валаскесу оппозицию Фёдора, там можно по 2 человека в клетку запускать. Стероидный мекс их бы напополам ломал. Кто там мог составить конкуренцию Веласкесу? Крокоп? Смешно.
Крокоп и Ногейра так вообще лажанулись в юфс, их выносили даже слабые бойцы
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Marat Iakhin
МИОЧИЧ -мужик !!
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Isa Babaev
Ответ Охотник на Сакурабу
Федор бил Ногейру, Крокопа, Колмана, Рендлмана, Сильвию, Арловского, Роджерса, Херринга, Шилта, Арону, Собрала, Ханта. Все входили в топ на тот момент. И при этом не отлетал на пике через каждые 3 боя. Как видишь список куда более внушительный, чем у хорвата
Кто такие Хант? собрал? шилт? Арон? Посредственные бойцы, у Ханта так вообще отрицательная статистка, какой еще топ, а от Орловского Федя получил полную люлю пока лаки панч не залетел
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Гусейн Магомедрасулов
Фёдор был успешен на ринге. А вот в октагоне не очень.
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sanek maloi
Давайте каждый сам для себя решит, кто величайший тяж, а кто один из великих. Спорить можно до бесконечности и каждая из сторон будет по своему права. Запомните, идеальных не существует, до любого можно докопаться за его заслуги.
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Охотник на Сакурабу
Ответ Reece24
Ну ещё он победил Вердума, Нганну, Дос Сантоса, Оверима. Да, это не трехметровые китайцы, не 300 килограммовые африканцы и даже не японские каскадеры, но тоже неплохо. Всяко выше Фёдора стоять должен.
Федор бил Ногейру, Крокопа, Колмана, Рендлмана, Сильвию, Арловского, Роджерса, Херринга, Шилта, Арону, Собрала, Ханта. Все входили в топ на тот момент. И при этом не отлетал на пике через каждые 3 боя. Как видишь список куда более внушительный, чем у хорвата
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DIMONDI
Миочич, а я его один раз в нокаут отправил! В двух других ему просто повезло))
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dmitrii7856@icloud.com
Ответ Reece24
Если дать пиковому Валаскесу оппозицию Фёдора, там можно по 2 человека в клетку запускать. Стероидный мекс их бы напополам ломал. Кто там мог составить конкуренцию Веласкесу? Крокоп? Смешно.
Не знаю мне кажется что у Кейна мало боев что бы составить о нем объективное мнение
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Иван Козлов
О каких навыках говорить, когда Стипе и Федор бойцы разных поколений?!?! Как можно сравнивать Джо Луиса и Тайсона по навыкам? Или Месси и Марадону? У ФЕ для своего времени, на заре спорта, были выдающиеся навыки и бойцовский интеллект. Сейчас другой вид спорта, даже правила поменялись. Остается статистика, а уж фрики не фрики были в Прайде, это отдельная тема. Были биты все, на тот момент сильнейшие, боев он не избегал, дрался часто. Другие правила спорта были совсем, жестче. Поэтому ФЕ бесспорно номер один среди тяжеловесов. Миочич очень близко, самый близкий, но нет, не добирает.
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Reece24
Ответ dmitrii7856@icloud.com
Комментарий удален модератором
Если дать пиковому Валаскесу оппозицию Фёдора, там можно по 2 человека в клетку запускать. Стероидный мекс их бы напополам ломал.
Кто там мог составить конкуренцию Веласкесу? Крокоп? Смешно.
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Reece24
Ответ z3yjyzh29x
Что Миочич сделал для этого? 2 раза тебя побил и всё.
Ну ещё он победил Вердума, Нганну, Дос Сантоса, Оверима.
Да, это не трехметровые китайцы, не 300 килограммовые африканцы и даже не японские каскадеры, но тоже неплохо.
Всяко выше Фёдора стоять должен.
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Isa Babaev
Ответ Великий Алонсо
Ну язык не поворачивается назвать величайшим человека, который будучи тяжеловесом в 35 лет превратился в мешка для битья
У Феди после 32 6 поражений и победы над пенсионерами
+1
-3
-2
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dmitrii7856@icloud.com
Комментарий удален
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Isa Babaev
Ответ z3yjyzh29x
Что Миочич сделал для этого? 2 раза тебя побил и всё.
Нгану, Дос Сантос, Оверим, Вердум, Орловски
+4
0
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Великий Алонсо
Ну язык не поворачивается назвать величайшим человека, который будучи тяжеловесом в 35 лет превратился в мешка для битья
+1
-3
-2
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FRAUD
Это звание будет принадлежать Джону Джонсу, а может и не будет, я че вам ванга.
+8
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ZaharPetrovicUralez
Сколько людей, столько и мнений
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z3yjyzh29x
Что Миочич сделал для этого?
2 раза тебя побил и всё.
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