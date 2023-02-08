Даниэль Кормье: «Не уверен, что Федора можно назвать величайшим тяжеловесом. Это звание принадлежит Стипе Миочичу»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.
«Не уверен, что Федора можно назвать величайшим тяжеловесом всех времен. Это звание принадлежит Стипе Миочичу, но лишь потому, что Кейн Веласкес часто травмировался.
Если говорить о навыках, то нет ни одного бойца в тяжелом весе, который сравнялся бы в этом показателе с Веласкесом.
Ну а так я верю, что именно Миочич занимает первое место в рейтинге лучших тяжеловесов в истории, беря во внимание сколько раз он защитил титул и как долго правил в UFC. Но Федор определенно в топ-5, и я не вижу причин, почему этого нужно стыдиться», – сказал Кормье.
На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие
Кто там мог составить конкуренцию Веласкесу? Крокоп? Смешно.
Да, это не трехметровые китайцы, не 300 килограммовые африканцы и даже не японские каскадеры, но тоже неплохо.
Всяко выше Фёдора стоять должен.
2 раза тебя побил и всё.