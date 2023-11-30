Менеджер Яна не исключил бой с Нурмагомедовым: «Чтобы заинтересовать Петра, нужно учесть его условия»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Умар Нурмагомедов Саят Абдрахманов Бокс/MMA/UFC

Петр Ян может подраться с Умаром Нурмагомедовым.

«Поездка в Дагестан не исключена. Захочет ли Петр тренироваться с Умаром, я не знаю. Посмотрим. Не считаю, что поездка в Дагестан невозможна.

Я за то, чтобы они вместе тренировались, но не дрались. UFC 100% захотят организовать бой Петра и Умара.

Понятно, что Нурмагомедов будет заинтересован, пока Ян стоит выше него в рейтинге. Но и чтобы нашу сторону заинтересовать, нужно учесть наши условия», – сказал менеджер Петра Яна Саят Абдарахманов.

Ян – об отказе от тренировок в Таиланде: «Хочется приехать в Америку за полтора месяца до боя, а не за две недели»

Бой Нурмагомедова и Сэндхагена в главном событии UFC Fight Night в разработке на 11 февраля (Full Send)

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2 комментария
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сейчас такая ситуация, что это Яну надо хоть кого-то заинтересовать
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