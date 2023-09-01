Менеджер Нурмагомедова – о бое с О’Мэлли: «Бой с Шоном вполне вероятен»

Менеджер Умара Нурмагомедова заявил, что бой с Шоном О’Мэлли возможен.

«Я думаю, что бой против О’Мэлли вполне вероятен. Умара от титульного боя отделяют один-два поединка.

Если к тому моменту О’Мэлли останется и будет держать пояс, то это будет довольно интересная история для всех.

Для нас, западного рынка, да и просто это даст возможность посмотреть хороший бой», – сказал менеджер Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Менеджер Умара Нурмагомедова – о возвращении бойца: «Надеемся, подерется в феврале-марте»