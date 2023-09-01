Менеджер Нурмагомедова – о бое с О’Мэлли: «Бой с Шоном вполне вероятен»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Умара Нурмагомедова заявил, что бой с Шоном О’Мэлли возможен.

«Я думаю, что бой против О’Мэлли вполне вероятен. Умара от титульного боя отделяют один-два поединка.

Если к тому моменту О’Мэлли останется и будет держать пояс, то это будет довольно интересная история для всех.

Для нас, западного рынка, да и просто это даст возможность посмотреть хороший бой», – сказал менеджер Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.

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7 комментариев

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dadahandadahan3@gmail.com
ещё чуть-чуть осталось, потом все чемпионы будет из России 💪 (Умар, Ислам, Анкалаев, Павлович)
+13
-4
+9
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Timurbai
Умар и Мераб кажутся наиболее сбалансированными, но в целом легчайший вес просто суперский конечно. Шуга, Умар, Мераб, Петя, Алджо, Сехудыч, Вера, Кори - каждый ,при определённых обстоятельствах, может навалять каждому.
+3
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+3
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Иса Умаров
Ответ Timurbai
Умар и Мераб кажутся наиболее сбалансированными, но в целом легчайший вес просто суперский конечно. Шуга, Умар, Мераб, Петя, Алджо, Сехудыч, Вера, Кори - каждый ,при определённых обстоятельствах, может навалять каждому.
да зверей много. одни топы
+1
0
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Финты Заболотного
Умару бы с плечом своим для начала разобраться. На титульник он не раньше, чем через пару лет выйдет такими темпами.
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S.Laposter
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
ещё чуть-чуть осталось, потом все чемпионы будет из России 💪 (Умар, Ислам, Анкалаев, Павлович)
Умар, Ислам, Анкалаев….
0
0
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realsila
Ответ Timurbai
Умар и Мераб кажутся наиболее сбалансированными, но в целом легчайший вес просто суперский конечно. Шуга, Умар, Мераб, Петя, Алджо, Сехудыч, Вера, Кори - каждый ,при определённых обстоятельствах, может навалять каждому.
вера точно лишний
0
0
0
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