ACA 168: Гаджидаудов – Туменов, Багов – Резников и другие бои
24 декабря в Москве пройдет турнир ACA 168, в главном событии которого пройдет поединок в рамках Гран-при полусреднего веса между Устармагомедом Гаджидаудовым и Альбертом Туменовым.
В соглавном событии Али Багов подерется с Артемом Резниковым в Гран-при легкого веса.
Другие бои вечера:
- Фаридун Одилов – Михаил Мохнаткин;
- Артем Фролов – Гаджимагомед Хирамагомедов;
- Алексей Махно – Алексей Шуркевич.
Бадаев: «Резников – Багов – максимально непредсказуемый для меня бой»