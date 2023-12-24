ACA 168: Гаджидаудов – Туменов, Багов – Резников и другие бои

24 декабря в Москве пройдет турнир 168, в главном событии которого пройдет поединок в рамках Гран-при полусреднего веса между Устармагомедом Гаджидаудовым и .

В соглавном событии подерется с в Гран-при легкого веса.

Другие бои вечера:

Фаридун Одилов – ;

Артем Фролов – Гаджимагомед Хирамагомедов;

Алексей Махно – Алексей Шуркевич.

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