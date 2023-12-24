ACA 168: Гаджидаудов – Туменов, Багов – Резников и другие бои

Теги MMA Альберт Туменов Алексей Махно Гаджимурад Хирамагомедов Михаил Мохнаткин ACA Артем Фролов Али Багов Артем Резников Фаридун Одилов Бокс/MMA/UFC

24 декабря в Москве пройдет турнир ACA 168, в главном событии которого пройдет поединок в рамках Гран-при полусреднего веса между Устармагомедом Гаджидаудовым и Альбертом Туменовым.

В соглавном событии Али Багов подерется с Артемом Резниковым в Гран-при легкого веса.

Другие бои вечера:

  • Фаридун Одилов – Михаил Мохнаткин;
  • Артем Фролов – Гаджимагомед Хирамагомедов;
  • Алексей Махно – Алексей Шуркевич.

Бадаев: «Резников – Багов – максимально непредсказуемый для меня бой»

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