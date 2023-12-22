Бадаев: «Резников – Багов – максимально непредсказуемый для меня бой»

Асланбек Бадаев, вице-президент лиги ACA, выразил свои прогнозы относительно боя между Артемом Резниковым и Али Баговым на турнире ACA 168.

«Не вижу явного фаворита. Все спрашивают, а что показал Резников в бою с Вартаняном? Они забывают, что стили делают бои. Нам предстоит принципиальная борцовская схватка. Борьба будет решать многое. Доминировать будет тот, кто первым переведет. Нюанс в том, что предстоит пять раундов. Максимально непредсказуемый для меня бой.

Вижу несколько сценариев. Как Багов идет вперед, переводит и контролирует. Так же и Резников. Кто первый начнет атаку или кто первый сконтрит. Много вариантов. Самое главное – психологический аспект, чтобы они не перегорели. У них был конфликт, есть история, которую развивают на всех площадях. Встреча в Махачкале и так далее. Не перегорят – 50 на 50», – сказал Бадаев.

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