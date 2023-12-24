Багов: «Мне не страшен прием Резникова «север-юг»

Боец ACA Али Багов не боится любимого приема его будущего оппонента казахстанца Артема Резникова «север‑юг».

— Имеет ли место конфликт между вами и Артемом Резниковым?

— Были какие‑то недоразумения. Спорт — это спорт! Надо соперника уважать в любом случае. Зарубимся!

Мы просто соперники и все. Будем драться. Все знают, что я делаю. Я люблю первым номером работать. Я на него нападу, – сказал Багов.

Багов проведет бой против Резникова в легком весе 24 декабря на турнире АСА 168 в Москве.

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