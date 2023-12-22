Штырков: «Резников и Багов – два мощных камня»

Боец MMA Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между Артемом Резниковым и Али Баговым на турнире ACA 168.

«Резников и Багов обещают нам хорошую вольную борьбу и грэпплинг. Если Артем и Али зарубятся в стойке, это будет большим сюрпризом для многих. Я даже не могу это представить. Это два мощных камня, и бой в ударке без проходов, борьбы и клинча выглядит интересно. Я ставлю на Артема Резникова. Почему-то кажется, что Тема хорошо адаптировал свою борьбу к боям в ММА. Да, встреча с Эдуардом Вартаняном «немножко» пошла не плану, но не будем забывать, что Вартанян сродни Альберту Туменову по IQ бойца, планам на бои, разбору соперников. Там не только кондиции и техника решают. Там есть интересные вещи и четкие задачи, которые ставит тренерский штаб и угол. Вартанян всегда его выполняет или готов выполнять.

Если вспомнить бой Резникова и Дави Рамоса, бразилец никаких проблем создать не смог. Пытался накрутить давлением в последнем раунде, начал драться, но все остальное время пытался бороться.

Все зависит от того, что может Багов противопоставить Резникову. Борьба против борьбы. Мне кажется, что борьба Артема поинтереснее. Да, Багов – жесткий и физически сильный, но Резникова этим не удивишь. Просто увидим бой двух камней. Никаких досрочек. Полная дистанция и по очкам Артем заберет бой», – сказал Штырков.

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