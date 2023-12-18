Альберт Туменов о бое Багов – Резников: «У них есть конфликт, это раскачивается больше боя»

Боец полусреднего дивизиона ACA Альберт Туменов поделился мыслями о противостоянии Али Багова и Артема Резникова, которое пройдет 24 декабря в Москве:

«У них была предыстория, давний конфликт. Это раскачивается больше боя. Али Багов и Артем Резников сделали хорошую работу в медиа, погрубили друг другу, пообщались в соцсетях. Это создало интерес. На самом деле, не знаю, кто является фаворитом. Оба пытаются забороть и удержать в партере. Буду болеть за своего земляка Али Багова, хоть и Артема хорошо знаю. Он – достойный парень. Хочу, чтобы Багов вернулся на победную тропу и показал себя»

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