Усман Нурмагомедов встретился с Полем Погба

Усман Нурмагомедов встретился со звездой «Ювентуса» Полем Погба.

Нурмагомедов и Погба приехали в Саудовскую Аравию, где сегодня состоится боксерский турнир с участием Бивола, Уайлдера, Джошуа и других звезд.

Отметим, что Нурмагомедов отбывает дисквалификацию из-за употребления допинга, а Погба из-за положительной допинг-пробы на тестостерон грозит дисквалификация на четыре года и расторжение контракта с «Ювентусом».

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