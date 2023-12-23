Усман Нурмагомедов встретился с Полем Погба

Теги Ювентус MMA Поль Погба Усман Нурмагомедов Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов встретился со звездой «Ювентуса» Полем Погба.

Нурмагомедов и Погба приехали в Саудовскую Аравию, где сегодня состоится боксерский турнир с участием Бивола, Уайлдера, Джошуа и других звезд.

Отметим, что Нурмагомедов отбывает дисквалификацию из-за употребления допинга, а Погба из-за положительной допинг-пробы на тестостерон грозит дисквалификация на четыре года и расторжение контракта с «Ювентусом».

Бенуа Сен-Дени обвинил российских бойцов UFC в применении допинга: «Нурмагомедовы накачаны им, как мулы. Махачева ловили с мельдонием»

Шаблий – о допинге Нурмагомедова: «Каждый может ошибиться, на него много людей напало»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Два брата допингата)))
+29
-2
+27
Ответ Scorpion
Два брата допингата)))
Допинг герц - сила двух сердец)
+7
0
+7
Поль Погба поделился с Усманом секретом употребления допинга.
+4
-1
+3
Нас рать!!
+4
-3
+1
Других футбольных новостей у вас для нас нет?)
+1
0
+1
- В вашей допинг пробе нашли 0 промилле мельдония. Вы дисквалифицированы
- Но ведь 0 промилле.
- Но ведь мельдоний.
+2
-1
+1
Ответ Marat_NJL
Других футбольных новостей у вас для нас нет?)
У них есть новость про вечеринку некой Ивлеевой, где об этой вечеринке негативно высказывается некий Павлюченко.
+1
0
+1
Что эта спортивная новость делает на нашем сайте о допинге ?
0
0
0
Оба отбывают дисквалификацию
0
0
0
по одной дорожке идут.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий