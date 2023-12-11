Бенуа Сен-Дени обвинил российских бойцов UFC в применении допинга: «Нурмагомедовы накачаны им, как мулы. Махачева ловили с мельдонием»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бенуа Сен-Дени обвинил братьев Нурмагомедовых и Махачева в употреблении допинга.

«Насчет семьи Нурмагомедовых, например, у меня больше нет сомнений: они нагружены (запрещенным веществами), как мулы. Они умны в плане применения допинга и знают, как это делать.

Махачева уже ловили с мельдонием. Из-за этого препарата российских спортсменов отстранили от Олимпийских игр в 2016 году.

Проблема в том, что у UFC в США другие отношения с допингом. Это все происходило до начала сотрудничества с USADA. У всех этих допинг-монстров до сих пор остались следы препаратов в организме», – заявил боец UFC Бенуа Сен-Дени.

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10 комментариев
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Кстати, кто не знал: Обеликс в детстве упал в котел с мельдонием
+10
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+8
Ответ Назар Игорь
С чего он решил что они российские? Выступают под флагом Дагестана.
А Дагестан в какой стране находится?
+8
-2
+6
А ты конечно же ангел.
+6
-1
+5
Это кто такой ещё?
Даги на голоову сильнее и поэтому ищут причину для оправдания.
Да будет так...
+4
-1
+3
Чушь, так почему Махачева больше не ловили на допинге, Джонс 3 раза попадался на допинг, 3 раза КАРЛ, когда О’Мэлли поймали на допинге ему сразу нашли оправдание
+1
0
+1
так от мельдония толку 0,его и в аптеке можно купить
0
0
0
Ответ Сын Ферги
А Дагестан в какой стране находится?
Да он просто географию прогуливает.
0
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Ответ Сын Ферги
А Дагестан в какой стране находится?
Сербии
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