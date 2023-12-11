Бенуа Сен-Дени обвинил российских бойцов UFC в применении допинга: «Нурмагомедовы накачаны им, как мулы. Махачева ловили с мельдонием»

Бенуа Сен-Дени обвинил братьев Нурмагомедовых и Махачева в употреблении допинга.

«Насчет семьи Нурмагомедовых, например, у меня больше нет сомнений: они нагружены (запрещенным веществами), как мулы. Они умны в плане применения допинга и знают, как это делать.

Махачева уже ловили с мельдонием. Из-за этого препарата российских спортсменов отстранили от Олимпийских игр в 2016 году.

Проблема в том, что у UFC в США другие отношения с допингом. Это все происходило до начала сотрудничества с USADA. У всех этих допинг-монстров до сих пор остались следы препаратов в организме», – заявил боец UFC Бенуа Сен-Дени.

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