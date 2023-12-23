Сергей Павлович: «У Немкова есть все шансы победить Нганну»
Сергей Павлович оценил идею поединка между Вадимом Немковым и Фрэнсисом Нганну.
«Считаю, что подписание Нганну – большой плюс для бойцов PFL и Bellator. Ребята будут больше пахать и расти, чтобы бросить вызов такому состоявшемуся чемпиону. Это большой стимул для всех парней, чтобы тренироваться и победить его.
Стоит ли Вадиму Немкову подраться с Нганну? А почему нет, если он себя чувствует готовым. У него все шансы», – заявил боец UFC Сергей Павлович.
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