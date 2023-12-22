«Эй, парни, ваши поединки никто не смотрит!» Роган высказался о бойцах, выступающих за пределами UFC

Джо Роган высказался о топовых бойцах, выступающих за пределами UFC.

«Не хочу проявлять неуважение к другим организациям, но хорошие бойцы, выступающие за пределами UFC, тратят карьеры впустую. Когда я вижу элитных бойцов, дерущихся в или , мне хочется сказать им: «Эй, парни, ваши бои никто не смотрит!»

Конечно, кому-то это интересно. Небольшая аудитория следит за этим. Но реальность такова, что существуют лиги XFL и CFL, но NFL – это другой уровень. Ты не играешь в настоящий американский футбол, если не находишься в NFL», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

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