«Эй, парни, ваши поединки никто не смотрит!» Роган высказался о бойцах, выступающих за пределами UFC

Теги UFC Bellator Джо Роган PFL Бокс/MMA/UFC

Джо Роган высказался о топовых бойцах, выступающих за пределами UFC.

«Не хочу проявлять неуважение к другим организациям, но хорошие бойцы, выступающие за пределами UFC, тратят карьеры впустую. Когда я вижу элитных бойцов, дерущихся в Bellator или PFL, мне хочется сказать им: «Эй, парни, ваши бои никто не смотрит!»

Конечно, кому-то это интересно. Небольшая аудитория следит за этим. Но реальность такова, что существуют лиги XFL и CFL, но NFL – это другой уровень. Ты не играешь в настоящий американский футбол, если не находишься в NFL», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Джо Роган: «Стоит разрешить бойцам принимать допинг для восстановления после травм. Его употреблял Конор – и это правильно»

Джо Роган: «Джамал Хилл – настоящий вызов для Алекса Перейры»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну не знаю, мне последнее время намного больше удовольствия доставляют турниры ONE, UFC стало скучным и очень много провальных номерных турниров.....совсем грусть печаль и чемпионы не яркие без харизмы
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий