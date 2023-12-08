Джо Роган: «Стоит разрешить бойцам принимать допинг для восстановления после травм. Его употреблял Конор – и это правильно»

Джо Роган призвал разрешить допинг в смешанных единоборствах.

«Думаю, что после ухода USADA проверки станут более мягкими, и я это поддерживаю. Считаю, что стоит разрешить бойцам принимать некоторые препараты для восстановления после травм.

Так поступил . Уверен в этом на все 100%. И это правильно. Никому еще не удавалось вернуться на прежний уровень после такого страшного перелома ноги», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

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