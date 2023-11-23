Павлович рассказал, как проводит отпуск после боев: «Две недели отъедаюсь и лежу»

Сергей Павлович рассказал, чем занимается в отпуске после боя.

«Тренировочный процесс непрерывный. После боя какие-то две недели отдыха есть, но они проходят быстро. Съездил на океан, поплавал и все.

Когда ведешь активный тренировочный образ жизни, в моем случае отдых – две недели отъедания, валяния, лежания и набора сил. А потом по-новой начинаем плотный график», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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